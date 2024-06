Accordo Ita Airways-Saudia, voli anche verso Lamezia Terme e Reggio Calabria

nuove rotte

ROMA Ita airways, il vettore italiano di riferimento, e Saudia, la compagnia aerea di bandiera dell’Arabia Saudita, annunciano l’ampliamento del loro accordo di codeshare e lanciano la partnership tra i loro programmi fedelta’ – Volare di Ita airways e AlFursan di Saudia. Le novita’ sono inserite all’interno della strategia commerciale di Ita airways sul mercato mediorientale: e’ partito infatti ieri il nuovo volo diretto Roma – Riyadh, e in questa stagione estiva 2024 verranno inaugurati i voli diretti verso Kuwait City e Jeddah, operativi rispettivamente da luglio e da agosto. La partnership tra le due compagnie, è stata sancita con una firma durante l’Annual general meeting e World air transport summit Iata di Dubai, da Andrea Benassi, direttore generale di Ita airways, e da Amr Bakor, head of program design and airline loyalty di Saudia. L’accordo garantira’ maggiori benefici e opzioni di viaggio, oltre ad una rete di connessioni piu’ ampia per i passeggeri che viaggiano tra l’Arabia Saudita e l’Italia, nonche’ verso le altre destinazioni all’interno dei rispettivi network. In particolare, i clienti che volano con Saudia verso l’Italia possono raggiungere 12 destinazioni domestiche (Venezia, Bologna, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Torino, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Genova e Brindisi), 15 internazionali (Amsterdam, Atene, Francoforte, Il Cairo, Ginevra, Bruxelles, Madrid, Sofia, Tirana, Nizza, Monaco, Barcellona, Malta e London City) e nove intercontinentali (tra cui Miami, San Francisco, Boston, New York, Los Angeles, Chicago, Rio de Janeiro e San Paolo) tramite i voli Ita airways dall’Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. I clienti di Ita airways, invece, possono accedere a 11 destinazioni in Arabia Saudita (Medina, Dammam, Neom Bay, AlUla, Abha, Jizan, Tabuk, Yanbu, Ha’il, Turaif e Ta’if) e a 7 internazionali (Doha, Dubai, Karachi, Islamabad, Lahore, Dacca e Manama) offerte dalla rete di Saudia tramite gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. I passeggeri di Ita airways e Saudia potranno beneficiare di numerosi privilegi, tra cui la prenotazione di un unico biglietto per itinerari con voli in connessione, il check-in dei bagagli fino alla destinazione finale nonche’ l’accumulo e il riscatto di punti per effettuare upgrade e altri vantaggi frequent flyer, oltre ai benefici esistenti disponibili per i membri Skyteam elite ed Elite plus. I servizi esclusivi includono check-in e imbarco prioritari, banchi preferenziali per il drop-off dei bagagli e franchigie bagaglio aggiuntive. I clienti potranno anche beneficiare di una procedura piu’ accessibile per ottenere il transit visa, che potra’ essere rilasciato attraverso i canali digitali in collaborazione con il ministero degli Affari esteri dell’Arabia Saudita e fermarsi per un massimo di 96 ore per accedere ai numerosi eventi del Regno.