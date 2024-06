Il liceo classico “Bernardino Telesio” trionfa al concorso “Corti Cosenza”

giovani talenti

COSENZA Il Liceo Classico Telesio di Cosenza trionfa in tutte e due le sezioni di “Corti Cosenza”, concorso nazionale di cortometraggi e scrittura creativa giunto alla sua X edizione e promosso come ogni anno dalla Cooperativa “Teatro in note”, presieduta da Vera Segreti. “L’arte e la musica tra bellezza e creatività” tema scelto per il decennale, in cui si sono cimentati con i loro lavori gli studenti di diversi istituti di Cosenza e provincia, ma il podio come detto è stato capeggiato dai ragazzi dello storico Liceo e nella fattispecie dagli studenti delle classi IV E, II B BIO, II C e IV C, sotto il coordinamento delle docenti referenti: Rosanna Tedesco, Stefania Vetrini, Barbara Marchio e Giuseppina Bossio. Il 4 giugno cerimonia di premiazione alla Casa delle Culture di Cosenza dove per scrittura creativa si è aggiudicata il premio della critica la studentessa Isabella Farina, mentre il primo premio ex equo è andato a Francesco Eugenio Cozza e Antonio Rovito; per la sezione corti primo premio assoluto al cortometraggio a cura sempre degli studenti del Bernardino dal Titolo: “sommersi dall’ombra, salvati dal bello… cromosofia di un’escape”.

Teatro in note ha inteso promuovere anche una pubblicazione raccolta di 15 racconti presentati al Concorso di cui sette a firma di studenti del Telesio: Luna Forlino, Gabriele Garofalo e Daniele Robu della IV E e Annarosa Morrone della II B BIO. «Non importa chi abbia vinto, l’importante è il percorso che si è fatto e che noi speriamo vi sia servito per crescere e migliorare», così Vera Segreti, Patron del Concorso, affiancata dallo staff di professionisti che nella fase di presentazione e preparazione al Concorso hanno incontrato gli studenti. La Segreti ci ha tenuto a ribadire la qualità dei giudizi espressi dalla prestigiosa giuria di addetti ai lavori, garantendo per la prossima edizione, al fine di ovviare alle criticità riscontrate in alcuni lavori, un’assistenza ed una guida ancora più efficace.