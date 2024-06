“Senza nido”, in Calabria soltanto il 10% dei bambini trova posto in asilo

l’analisi

CATANZARO In Italia soltanto il 30% dei bambini sotto i 3 anni trova un posto in asilo e in alcune regioni del Sud come la Calabria appena il 10%. Lo evidenzia “La Stampa” in un’inchiesta nella quale evidenzia la lontananza del Paese, e del Mezzogiorno soprattutto, dal 45% richiesto dall’Unione europea e dai livelli di nazioni come Francia e Spagna, in cui i servizi nido sono ben al di sopra del 50%, «In Italia invece – scrive La Stampa – non solo mancano posti ma permangono forti diseguaglianze territoriali, che penalizzano le aree del Mezzogiorno. Se in Sicilia, Campania e Calabria si arriva a malapena al 10% degli asili nido disponibili per la totalità dei bambini, dal Lazio in su la percentuale supera il 20%. Fanno eccezione poche regioni come Piemonte e Trentino, con percentuali leggermente al di sotto della media del Nord. Alle differenze regionali si aggiungono quelle socio-economiche perché la scarsità di posti avvantaggia i ceti più abbienti, che possono permettersi di pagare un servizio privato».

