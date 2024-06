Bimba autistica a rischio rimpatrio in Giappone, la battaglia del padre rossanese: «Solo qui può curarsi»

il caso

CORIGLIANO-ROSSANO Una bambina italo-giapponese di quattro anni, residente nel nostro territorio e affetta da un disturbo dello spettro autistico – per cui segue alcune terapie presso i centri sanitari locali – rischia di essere rimpatriata in Giappone perché suo padre è stato accusato di “Trattenimento illecito di minore” ai sensi della Convenzione dell’Aja, un accordo internazionale sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Un po’ di contesto. Nel 2008 una coppia mista (lui italiano, lei giapponese) decide di sposarsi – in entrambi i Paesi – e di andare a vivere in Giappone. Nel 2020 nasce una bambina. La neonata arriva in un momento particolare, in piena pandemia, e ciò altera i ritmi familiari e lavorativi dei due genitori che sono costretti a riorganizzare la loro quotidianità. Inizialmente, la rimodulazione degli incarichi familiari sembra funzionare ma l’idillio dura poco.

«Mia moglie – ha spiegato Pietro Leonardo, protagonista della storia – ha iniziato a mostrare insofferenza fin da subito. Non riusciva più a reggere, contemporaneamente, il carico di lavoro e di cura. Lei lavorava da lunedì a venerdì e nel week end si occupava della bambina, io invece avevo ritmi contrari: lavoravo nel week end e durante la settimana mi prendevo cura di nostra figlia».

Nel frattempo, la bambina ha iniziato a mostrare i primi segnali riconducibili al disturbo dello spettro autistico che le è stato successivamente diagnosticato. Secondo quanto dichiarato dal padre, «la madre si è sempre rifiutata di ammettere che la bambina potesse soffrire di tale disturbo e ciò rese la gestione del tutto ancora più difficile». Il rapporto con i medici, infatti, doveva essere appannaggio della madre poiché facilitata dalla padronanza linguistica che in questi casi risultava essenziale per la comprensione della diagnosi e delle eventuali terapie.

«A quel punto – ha confessato Pietro Leonardo – decisi che era meglio per tutti tentare il trasferimento in Italia. Promisi a mia moglie che mi sarei occupato di tutto, che lei avrebbe dovuto pensare solo alla bambina e che avremmo intrapreso insieme un percorso per ricevere una diagnosi definitiva». E così, dopo qualche mese, Pietro Leonardo e la bambina arrivano in Italia. Lei, la madre, li avrebbe raggiunti dopo aver concluso le pratiche di licenziamento e di vendita della casa.

«All’arrivo in Italia mi sono adoperato affinché la bambina venisse visitata, dapprima privatamente poi presso strutture pubbliche. Il trasferimento era stato un trauma per lei ma avevamo finalmente una diagnosi. A quel punto avviai le pratiche e presentai la documentazione per ottenere la 104. Finalmente, oggi, segue una terapia e l’anno prossimo avrà anche il sostegno a scuola. Sono riuscito a farle avere ciò che desideravo per lei».

La madre, nel frattempo, abbandona l’idea di raggiungerli in Italia ed avvia le pratiche di divorzio che in Giappone prevedono l’affidamento esclusivo (solo pochi giorni fa è stata approvata in via definitiva una legge che permetterà l’affidamento condiviso di figli e figlie di coppie divorziate). Contestualmente si appella alla Convenzione dell’Aja accusando il padre di trattenimento illecito di minore. «Lei non ha buone intenzioni e mi sta vessando da mesi con messaggi minatori», ha dichiarato Pietro Leonardo. «So che si presenterà alla mia porta per ottenere ciò che vuole con la forza. Esiste già un precedente: è venuta qualche mese fa con l’obiettivo di portare via la bambina ma allora riuscii a mediare. Adesso non so cosa fare, non voglio negarle la bambina ma non mi fido del suo modo di agire».

«Ciò che temo – ha precisato infine – è che vengano violati i diritti e gli interessi della bambina. I medici sconsigliano il trasferimento poiché potrebbe risultare estremamente dannoso. In più, mi preoccupa la superficialità della madre rispetto al problema. Sarei anche disposto a non vederla più ma ho bisogno di garanzie. Qui ha fatto progressi importanti e non accetto che mia figlia regredisca per un capriccio».

Sempre secondo quanto riportato da Pietro Leonardo i legali non credono che lui possa avere grosse chance di vincere. Il prossimo 19 giugno si terrà l’udienza che deciderà le sorti della bambina e noi ci auguriamo che a prevalere siano gli interessi e la salvaguardia della salute della minore.

Questa è una storia che non tiene conto della versione della madre e che non vuole risultare esaustiva ai fini della comprensione dell’intera vicenda. Al netto della pratica di separazione dei due genitori, però, ci è sembrato giusto e prioritario focalizzare l’attenzione sulla vicenda di una bimba che ha bisogno di cure e sostegno, ma soprattutto – causa il disturbo di cui soffre – ha bisogno di avere tutto l’aiuto, il sostegno e le opportunità di cui necessità per avere una vita in salute e felice, al di là delle procedure, delle convenzioni e delle regole burocratiche. Per noi, il diritto alla vita e alla felicità è un principio sacrosanto e inviolabile (m.l.)

