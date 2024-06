Can Yaman è Sandokan: il set nella spiaggia di Grotticelle a Capo Vaticano – VIDEO

le immagini

CAPO VATICANO Ciak si gira sul set: sta facendo il giro dei social il breve video dei primi ciak della serie tv “Sandokan” che ha come protagonista Can Yaman.

L’attore turco è a cavallo nella location della bellissima spiaggia delle Grotticelle (Capo Vaticano) versante Nord. Il film andrà in onda sulla Rai ad ottobre. La serie evento internazionale è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle. La saga è un adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari. In Calabria è stata ricostruita la la colonia inglese di Labuan nell’area industriale di Lamezia Terme, che farà da scenografia per parte delle riprese. Proprio nell’area degli Studios cinematografici, il cui cantiere è stato inaugurato alcune settimane fa, Lux “approda” per la prima volta con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria che sono stati partner cruciali per l’operazione.

