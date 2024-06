Occhiuto: «Dicevo che non mi sarei ricandidato alla Regione, ma ora mi sta venendo la voglia di continuare»

VERSO IL VOTO

LAMEZIA TERME «Dicevo che non mi sarei ricandidato alla fine della legislatura, ma a me sta venendo la voglia di continuare questo lavoro». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, parlando a Lamezia Terme in un’iniziativa elettorale del partito. Nel suo intervento Occhiuto si è soffermato su quanto fatto alla Regione finora ma ha anche ampliato lo sguardo al futuro, evidenziando poi l’importanza delle elezioni europee: «Un inciampo dovuto a un risultato negativo di Forza Italia può essere un momento di criticità», ha sostenuto Occhiuto.

Il bilancio

In premessa, il bilancio delle cose finora fatte alla Cittadella: «Sono al giro di boa, io non mi sento appagato, ho l’esatta percezione – ha spiegato Occhiuto – che in una regione come la Calabria in cui non funzionano migliaia di cose e con straordinarie risorse mai utilizzate, quello che abbiamo fatto è ancora poco rispetto a quello che la Calabria merita e a quello che faremo e abbiamo in mente di fare ancora. Certo sono soddisfatto della mia squadra perché quello che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo è almeno 30 volte di più di quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni. Non c’è un racconto se non ci sono cose che puoi raccontare, ma il racconto è anche la condizione per abbattere tante barriere che impediscono lo sviluppo della Calabria. In passato ho conosciuto imprenditori che si vergognavano di dire di operare in Calabria temendo che questo fosse di pregiudizio con gli altri imprenditori, ho conosciuto gruppi dirigenti nazionali che guardavano la Calabria come se la Calabria dovesse avere necessariamente una classe dirigente scadente. Questo racconto è servito a dimostrare che essere calabresi non è un marchio, ma – ha rimarcato il governatore – può essere un timbro di qualità perché chi lavora in Calabria ha più difficoltà ma quando realizza le cose dimostra di essere più bravo: che gusto c’è a fare le cose buone in Lombardia. Per questo ho cercato di dare un’immagine diversa della Calabria altrimenti se non attraiamo investimenti non svilupperemo mai la Calabria e i figli dei calabresi continueranno ad arricchire le altre regioni». Per Occhiuto però «il racconto deve contenere ciò che si è fatto: in questi due anni e mezzo abbiamo messo mano a riforme epocali, dai rifiuti e all’idrico alla riforma dei Consorzi di bonifica, che in passato alimentavano anche pratiche clientelari e poi non erogavano servizi: ho detto che se non fosse passata la riforma mi sarei dimesso, la riforma è passata e altre regioni stanno imitando questa riforma coraggiosa. E‘ mai successo negli ultimi 20 anni che prassi amministrative della Calabria venissero considerate un esempio a livello nazionale? La Calabria è poi diventata un modello su tante questioni delicate, penso alla vicenda dei medici cubani, agli incendi, il cui numero è diminuito e il nostro sistema è piaciuto alla Protezione civile nazionale, che l’ha consigliato anche alle altre regioni, e al commissario europeo della Protezione civile e ora anche l’Europa segnala il nostro modello da imitare. Cosa mai successa in 30 anni. C’è moltissimo da fare: vi dico la verità, io – ha quindi affermato il presidente della Regione – dicevo che non mi sarei ricandidato alla fine della legislatura, ma a me sta venendo la voglia di continuare questo lavoro, quindi vedremo quello che succederà». Capitolo aeroporti: Occhiuto ha annunciato che in futuro saranno attivate nuove rotte e che «stiamo lavorando per una manifestazione di interesse per realizzare hangar per la manutenzione degli aeromobili a Lamezia Terme, c’è solo un aeroporto che ha questi hangar in Italia, quello di Bergamo, che infatti è l’aeroporto che ha più voli di tutti, l’idea è far diventare Lamezia un hub per la manutenzione e in generale uno dei primissimi aeroporti del Mezzogiorno».

L’importanza delle Europee

Altri passaggi politici da parte di Occhiuto hanno riguardato le Europee: «Queste elezioni – ha detto – sono più importanti delle altre, per me almeno. Le Europee sono sempre viste come elezioni distanti ma non è così, noi mandavamo i peggiori in Europa, quelli a fine carriera, mentre altri Stati mandavano i migliori e determinavano le scelte dell’Europa mentre l’Italia non toccava palla, è stato così sulla Bolkenstein, sull’agricoltura e sulla pesca. Noi adesso abbiamo deciso di mandare in Europa una persona competente e capace e sono orgoglioso di aver offerto alla comunità nazionale e al mio partito la candidatura di Giusi Princi e sarò ancora più orgoglioso quando siederà nel Parlamento europeo. Sono elezioni importanti anche per me: quelli che dovrebbero costruire un’alternativa al nostro governo non fanno altro che attaccarmi, vogliono trasformare queste elezioni in un referendum su di me e sul governo, ma non hanno argomenti e non dicono una cosa sulla Calabria. Sperano in una defaillance di Forza Italia per poter dire: “ecco, la Calabria non si sente più rappresentata da questo governo regionale”. Per favore, non diamo questo stupido argomento a quelli che non hanno argomenti, dimostriamo invece – ha proseguito Occhiuto – che la Calabria sa votare e dà fiducia a chi in questi due anni e mezzo ha dato un’immagine diversa della Calabria e ha coscienza che quello che è stato fatto è ancora solo una parte e l’altra lo faremo con l’impegno che abbiamo dimostrato. Questa campagna elettorale è più importante elettorale: in una legislatura regionale ci sono dei momenti topici, momenti in cui un consenso che dà fiducia ulteriore a chi governa dà una spinta ulteriore per concludere bene la legislatura, un inciampo dovuto a un risultato negativo del partito può essere un momento di criticità, per questo mi sto muovendo in lungo e in largo la Calabria per votare Forza Italia. (a. c.)

