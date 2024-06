QUARTA PARETE | La “toga rossa” calabrese: Luigi Saraceni, «un garantista vero» – VIDEO

la rubrica

LAMEZIA TERME Torna puntuale l’appuntamento con “Quarta parete“, rubrica di approfondimento a cura di Paride Leporace. Nella puntata in onda oggi alle 14.40 su L’altro Corriere Tv, un focus sulla giustizia. Il prossimo 18 e 19 giugno alla Cittadella Regionale si tiene un’importante assise, due giorni dove si parlerà di carcere. «Mi piacerebbe che venisse ricordato Luigi Saraceni, magistrato e parlamentare morto all’età di 86 anni. Era un calabrese di Castrovillari, un calabrese tutto di un pezzo, dotato di grandi slanci di generosità. Un garantista vero». Luigi Saraceni diventa magistrato in un momento particolare «dove certi procedimenti della politica erano nascosti ai più e dove le toghe sospette di sinistra, come poi ha anche testimoniato Falcone, venivano emarginate». Serafini si è molto impegnato sulle questioni legate alla droga e anche da parlamentare ha lasciato tracce molto significative. «Insieme ad Alberto Simeone, un parlamentare di Alleanza Nazionale, furono autori e relatori di una legge civile molto importante, quella legge che introdusse la pena alternativa al carcere». Recentemente, Saraceni «fu molto vicino a Pisapia nello studiare il processo di Mimmo Lucano e a dare anche lui un contributo per far sì che questo calabrese potesse uscire da una complessa vicenda giudiziaria». Ecco perché «spero che questo calabrese venga ricordato».

(redazione@corrierecal.it)