Reggina, Maurizio Pellegrino non sarà più il direttore sportivo

REGGIO CALABRIA C’è un addio in casa LFA Reggio Calabria, prossima Reggina 1914 dopo l’acquisizione del marchio da parte del club. Questa mattina Maurizio Pellegrino ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore sportivo. «La società – riporta una nota – ringrazia il direttore per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali». Una decisione quella di Pellegrino che ha lasciato sorpresi numerosi tifosi amaranto considerato l’ottimo lavoro svolto quest’anno dal dirigente, ma che non arriva come un fulmine a ciel sereno. Già da qualche giorno il suo addio era nell’aria. A questo punto non resta altro da fare che attendere le prossime decisioni della società per capire chi prenderà il posto del ds.

