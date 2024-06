Catanzaro, Magalini pronto ad accettare l’offerta del Bari

calcio serie b

Dopo Roberto Gemmi che a breve firmerà con l’Empoli lasciando quindi Cosenza dopo due stagioni, anche il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini sembra a un passo dall’addio. Dopo aver incontrato il presidente Floriano Noto, il dirigente 62enne pare essersi convinto ad accettare l’offerta del Bari che negli ultimi giorni gli ha fatto una corte serrata. Il contratto di Magalini a Catanzaro scadrà il 30 giugno prossimo e a questo punto, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, il club calabrese sarà costretto a cercare in fretta un sostituto di quello che può definirsi, insieme a Foresti, l’artefice assoluto dei successi delle Aquile nelle ultime stagioni.

Discorso simile va fatto per il Cosenza che perso Gemmi, dovrà affrettare i tempi per individuare sul mercato un nuovo ds. Nelle ultime ore cè stato un contatto tra il presidente Eugenio Guarascio e l’ex Crotone Giuseppe Ursino. (redazione@corrierecal.it)

