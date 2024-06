Rush finale per le amministrative, nel Reggino 27 Comuni al voto

verso il voto

REGGIO CALABRIA Manca davvero pochissimo all’apertura dei seggi. Sono 27 i comuni, per un totale di 89.405 elettori nell’area della provincia di Reggio Calabria, che si stanno preparando al voto delle amministrative di sabato e domenica, contestualmente al voto per le Europee: Agnana Calabra, Ardore, Bagaladi, Benestrare, Bivongi, Bova Marina, Canolo, Cardeto, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gerace, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Portigliola, Riace, Rizziconi, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Scido e Stignano. Si tratta di Comuni quasi tutti al di sotto dei 15mila abitanti, solo per Gioia Tauro è previsto il ballottaggio.

Portigliola e Ardore: la scelta dopo i commissariamenti

Tra i comuni che sceglieranno le nuove amministrazioni dopo una fase di commissariamento ci sono Portigliola e Ardore, il primo commissariato per infiltrazioni mafiose nel 2022 e dove è candidato lo stesso sindaco di allora Rocco Luglio, che sfiderà Pasqualino Panetta.

Il Comune di Ardore invece è stato commissariato a seguito delle dimissioni di parte dell’amministrazione, anche qui l’ex sindaco Giuseppe Campisi ha deciso di scendere nuovamente in campo, la sfida è contro Gianfranco Sorbara che nella sua lista ha parte della maggioranza dimissionaria.

A Gerace si vota in anticipo dopo la morte nel giugno 2023 del sindaco Giuseppe Pezzimenti, attualmente al timone c’è il facente funzioni Salvatore Galluzzo che si è candidato andando a sfidare Rudi Lizzi.

Il “non voto” a San Lorenzo e San Luca

Quest’ultimo caso è analogo a quello di un altro comune, San Lorenzo, dove parte della maggioranza si è dimessa ma dove tuttavia non si voterà per mancanza di candidati: l’unico progetto politico annunciato, “SanLorenzoSveglia” guidato da Lorenzo Spizzica, ha rinunciato a presentarsi alle imminenti elezioni. Non si vota neanche a San Luca, diventato un “caso” dopo che l’uscente Bruno Bartolo ha deciso di non ripresentarsi, il paese aspromontano che ha alle spalle diversi scioglimenti per infiltrazioni della ‘ndrangheta va quindi incontro a un altro commissariamento.

La sfida a Riace, “paese dell’accoglienza”

Occhi puntati su Riace, divenuto celebre in tutto il mondo come “paese dell’accoglienza” quando a guidarlo era Domenico Lucano. L’ex sindaco, che si è candidato con Avs anche alle Europee, sfiderà quello che è diventato il suo “antagonista”, Antonino Trifoli. C’è anche una terza lista guidata da Franco Salerno.

A Gioia Tauro sfida a quattro

Gioia Tauro è l’unico comune reggino che alle prossime amministrative conta più di 15mila abitanti e quindi dove è previsto il ballottaggio. A contendersi la poltrona da sindaco, lasciata dall’uscente Aldo Alessio sono Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone. (m.r.)

