Cosenza, danneggia un bar e delle auto armato di coltello: la polizia lo intercetta

il caso

COSENZA Prima le urla, poi un danneggiamento di un bar a Cosenza e la fuga, armato di coltello. Un uomo è stato fermato, questa mattina, dalla Polizia di Cosenza dopo minuti di panico nei quali ha anche minacciato alcuni passanti. Ignoti, al momento, i motivi del gesto compiuto dal soggetto di origini italiane. Intorno alle 8.30, l’uomo ha prima danneggiato un bar nei pressi del centralissimo Viale Parco, poi si è dato alla fuga spostandosi su Corso Italia e nel frattempo ha trovato il tempo di minacciare alcuni passanti e danneggiare le auto in sosta. Prima dell’intervento risolutivo degli agenti in servizio alla Questura di Cosenza, l’uomo si era nascosto in un negozio. Sul posto anche gli uomini della Digos. Indagini in corso. (f.b.)

