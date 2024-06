Il Crotone prende forma, in attesa di Longo ecco il nuovo ds Antonio Amodio

calcio serie c

CROTONE Inizia a prendere forma la nuova stagione del Crotone in vista del prossimo campionato di serie C. In attesa dell’annuncio del nuovo tecnico che dovrebbe essere quasi sicuramente Emilio Longo, ex Picerno, il club pitagorico ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo che sarà Antonio Amodio. Nato a Torre del Greco il 5 aprile 1987, ha iniziato la sua carriera da dirigente sportivo nella Spal, come responsabile scouting per il Centro-Sud. In seguito ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Sorrento, prima di passare alla Polisportiva Santa Maria. Nelle ultime due stagioni è stato il ds del Giugliano Calcio, contribuendo alla storica partecipazione del club campano ai playoff di Serie C. Antonio Amodio si lega alla società del presidente Gianni Vrenna con un accordo biennale. (redazione@corrierecal.it)