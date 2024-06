La “squadriglia Albatros” sbarca online con tanti nuovi contenuti

LA STORIA

MELITO PORTO SALVO Le ragazze della squadriglia Albatros del Melito Porto Salvo 1 appartenenti al Reparto “Aquile Randagie”, dopo aver concluso la loro prima impresa con successo, che prevedeva la scrittura e la pubblicazione di un loro articolo inedito, adesso si dedicano alla realizzazione di un sito web in cui pubblicheranno degli altri articoli inediti e diverse rubriche che «con le loro argomentazioni dalle mille sfaccettature potranno parlare ad un vasto pubblico, sia a scout come loro per ispirarli ma anche a persone che sono in procinto di scoprire questo nuovo mondo». Lo riferiscono in una nota Dieni Silvia, Elena Familiari, Desirèe Plutino, Martina Caruso e Sofia Passafaro. “ALBATROS IN BLOG” – così si intitola il sito – asce dalla passione per la scrittura e dalla voglia di condividere con il mondo le loro idee e riflessioni.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato