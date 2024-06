A Reggio Calabria un convegno per discutere di pace con il cardinale Bassetti

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA «A supporto del sentimento di giustizia e di pace che si eleva dal basso», l’Associazione fra ex consiglieri regionali con la collaborazione e il patrocinio morale dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova ha promosso per il prossimo 19 giugno alle 9.30 il convegno «Mediterraneo, un laboratorio di integrazione. L’evento si terrà presso il Consiglio regionale a Reggio Calabria. Principale relatore dell’iniziativa sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia, già presidente della Cei, che ha dato vita al progetto di rilevanza internazionale «Mediterraneo, frontiera di pace» con le sue prime tre tappe di Bari (2020), Firenze (2022) e Marsiglia (2023) a cui hanno partecipato papa Francesco e i presidenti Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, coinvolgendo i rappresentanti delle istituzioni religiose e civili di sessanta città metropolitane di venti Paesi del bacino del Mediterraneo. Al convegno prenderà parte anche Anna Italia, ricercatrice del Censis, che relazionerà sulla «Risorsa Mediterraneo per la Calabria e per il Paese». Si tratta di un aggiornamento di due ricerche commissionate dalla stessa Associazione al Censis, tra il 2015 e il 2017: «Il Mediterraneo: così vicino, così lontano…»; «La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità».

Foto di copertina tratta da avveniredicalabria.it

