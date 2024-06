Europee, affluenza in calo: il dato definitivo è del 49,5%

il confronto

LAMEZIA TERME L’Europa vira a destra dovunque, ma a vincere – come era nelle previsioni – è senza dubbio l’astensionismo. Il crollo è nei numeri. Tutti i partiti, nessuno escluso, nel corso della campagna elettorale, avevano profetizzato un vistoso calo di votanti. Sin dal primo dato ufficiale diffuso nella giornata di sabato, era chiaro il trend poi confermato dal risultato definitivo di questa sera alle 23, quando ad urne chiuse l’affluenza si è attesta intorno al 49,5%. Nel 2019, quando si votò solo di domenica, il dato delle 23 era del 55,98% degli aventi diritto.

Il dato calabrese

Alle Europee del 2019, il dato regionale relativo all’affluenza della Calabria si era fermato al 43,69%. Alle 23 di domenica 9 giugno 2024, il dato definitivo è del 40%. A livello provinciale, nel 2019 aveva votato in provincia di Cosenza il 49,2%; nel Catanzarese 41,3%; in provincia di Crotone il 38,7%, in provincia di Vibo Valentia il 43,2% e infine in provina di Reggio Calabria il 39,3%.

Nel 2024: in provincia di Cosenza ha votato il 44,4%; nel Catanzarese 36,8%; in provincia di Crotone il 32,2%, in provincia di Vibo Valentia il 39,7% e infine in provina di Reggio Calabria il 38,2%.

