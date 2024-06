Amministrative, i sindaci eletti in provincia di Vibo Valentia

il voto

VIBO VALENTIA Nel vibonese a parte il voto nella città capoluogo, sono 13 i comuni impegnati in questa tornata elettorale.

A Vallelonga è stato eletto sindaco Maria Grazia Mazzotta (“Uniti per Vallelonga”) con il 77,19%, frutto di 247 voti, a discapito di Anthony Mandarano (“Con e per Vallelonga”) che si è fermato al 22,81%, 73 voti. 369 i votanti su 1215 elettori. A Soriano, comune tornato al voto dopo lo scioglimento, la vittoria è andata ad Anonino Vittorio De Nardo (“Soriano Futura”) che ha totalizzato il 56,93% delle preferenze (875 voti) contro lo sfidante Francesco Paolo Bartone (“La Città del Sole”), 662 voti.

A Sorianello successo senza storie per Sergio Cannatelli (“Sorianello del cuore”, unica lista in corsa) con 559 voti ottenuti su 591 votanti. Una sola lista e vittoria facile anche per Vincenzo Caruso a Pizzoni (“Continuità e futuro”). Per lui 509 voti. Stesso discorso per Francesco Angilletta (“Mongiana Cangiante”) a Mongiana: 314 voti. A Cessaniti, anche qui una sola lista presentata (“Per Cessaniti”), è stato eletto primo cittadino Giuseppe Enrico Sorrentino con 1.329 voti. A Nicotera è stato riconfermato sindaco Giuseppe Marasco (“Rinascita Nicoterese”) che ha evitato lo scoglimento del comune proprio alla vigilia delle elezioni. A Drapia è stato eletto primo cittadino Alessandro Porcelli (“Insieme per il futuro”, unica lista). Per lui 1.020 voti. Vittoria di misura a Simbario per Gennaro Crispo (“Cambiamo Simbario”) eletto sindaco con 303 voti (50,08%) contro i 302 (uno in meno) di Raffaele Versace.

In aggiornamento

