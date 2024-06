“Labor 2024 Made with AI for human – Lavorare con l’IA” arriva all’Unical

l’evento

RENDE “Labor 2024 Made with AI for human – Lavorare con l’IA: sfide, soluzioni e prospettive per il futuro” è il claim scelto dagli ordini dei Consulenti del Lavoro della Calabria per il loro congresso regionale. L’evento è in programma dal 20 al 22 giugno presso la prestigiosa Università della Calabria e vedrà la partecipazione di autorità e di autorevoli personalità del mondo del lavoro e della politica. E’ possible prenotarsi per partecipare ai lavori cliccando su questo indirizzoper la giornata di giovedì 20, mentre per quella di venerdì 21 è disponibile questo secondo link. La registrazione è ovviamente gratuita.

Il Congresso Regionale dei CdL è un’opportunità per chi desidera partecipare attivamente al dibattito ed alle iniziative che influenzeranno il futuro del lavoro. Con l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale, le dinamiche del mondo lavorativo stanno vivendo una trasformazione senza precedenti, offrendo enormi opportunità grazie a questa innovativa tecnologia.

Durante il Congresso, saranno affrontati numerosi argomenti di rilevanza per i consulenti del lavoro, le imprese e i professionisti di settori correlati. Si parlerà di come l’IA possa ottimizzare i processi aziendali, migliorare la produttività, creare nuove opportunità di business e favorire la crescita economica. Allo stesso tempo, verranno esaminati i rischi legati all’automazione e alla possibile perdita di posti di lavoro.

Uno dei temi centrali del Congresso sarà proprio il ruolo dell’essere umano in un contesto in cui l’IA è sempre più presente. Si discuterà di come le competenze umane, come la creatività, l’empatia e l’innovazione, possano essere valorizzate e potenziate grazie alla collaborazione con le tecnologie intelligenti. L’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra l’automazione e il valore aggiunto che solo le persone possono apportare.

Inoltre, il Congresso offrirà l’opportunità di connettersi con esperti del settore, aziende innovative e leader d’opinione che stanno già sfruttando l’IA per migliorare le proprie attività. Sarà possibile partecipare a sessioni interattive, workshop pratici e dibattiti che permetteranno di approfondire le conoscenze sull’argomento e di scambiare idee con professionisti provenienti da diversi settori.

In conclusione, il Congresso Regionale dei CdL è un appuntamento indirizzato a chiunque sia interessato a comprendere e influenzare il futuro del lavoro. Investire nell’IA e nelle tecnologie intelligenti è ormai un imperativo per restare competitivi sul mercato e per anticipare le sfide che il mondo del lavoro dovrà affrontare nei prossimi anni. Unisciti a noi consulenti del lavoro calabresi nel plasmare il futuro e nel creare un ambiente lavorativo più efficiente, inclusivo e sostenibile. Per ulteriori informazioni consultare il sito laboreventi.it oppure i nostri canali social.

