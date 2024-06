Le strade di Trocini e della Reggina si dividono

la decisione

REGGIO CALABRIA Nonostante l’ottimo campionato disputato in mezzo a una moltitudine di difficoltà, la Lfa Reggio Calabria ha deciso di non proseguire il rapporto con l’allenatore Brunello Trocini. La società reggina ha reso noto oggi che il rapporto contrattuale con il tecnico cosentino si concluderà il 30 giugno prossimo. «La società – riporta una nota del club – ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali».

