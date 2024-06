Occhiuto: Forza Italia radicata e coesa, plebiscito per Princi

IL COMMENTO

«Sono molto felice perché tutti i partiti che sostengono la giunta regionale sono cresciuti»: così Roberto Occhiuto, in una dichiarazione video diffusa sui social. «Avevo detto ai calabresi di esprimere un voto esprimendo anche la fiducia al governo regionale – aggiunge il presidente – e sono particolarmente contento che Forza Italia, il partito di cui sono vicesegretario nazionale, ha ottenuto alle Europee in Calabria il 18%, una percentuale straordinaria, il doppio rispetto alla media nazionale, con un plebiscito in termine di preferenze per Giusi Princi, la mia vicepresidente. La Calabria da oggi è ancora più forte in Italia e sarà ben rappresentata anche in Europa. Grazie ai calabresi – ha concluso Occhiuto – e a tutta la squadra di Forza Italia, al segretario regionale Cannizzaro, ai segretari provinciali e a tutti quelli che hanno dimostrato come il partito in Calabria sia radicato, forte e coeso».