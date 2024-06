la vittoria

«Doppio colpo Mimmo, per una Europa dell’umanità, ma soprattutto per Riace, per il nostro sud che ci fa tanto gioire e soffrire. Tra Napoli e Riace, il nostro ponte, tra di noi non c’è stato e non ci sarà solo un rapporto politico, perché la politica è troppo spesso inquinata da chi usa e abusa degli esseri umani, ma c’è un legame umano, di sentimenti e di amicizia indissolubile. Ho iniziato a volere bene a Mimmo quando era senza potere e il potere ne abusava o lo considerava un appestato sociale, quando era ad un passo dalle patrie galere e mi consigliavano prudenza ma urlai senza esitare che l’umanità non poteva essere arrestata, ora che il potere cerca e cercherà Mimmo per consolidare il suo potere, non dubito che Mimmo saprà mettere il potere al servizio dei senza potere. Ciao Mimmo, ci vediamo a Riace, in Calabria, dove tutto tra noi è cominciato per la giustizia sociale e contro quel potere mafioso che tanto male ci ha fatto».

Così, sui social, l’ex sindaco di Napoli e candidato alle regionali in Calabria Luigi de Magistris.

