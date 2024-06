Incontro negativo tra il Catanzaro e Vivarini. Il tecnico a un passo dall’addio

calcio serie b

CATANZARO Le strade di Vincenzo Vivarini e del Catanzaro sono pronte a dividersi. Oggi l’incontro tra il tecnico giallorosso e il presidente Floriano Noto ha sancito la rottura tra le due parti. Un divorzio che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore e che impone al Catanzaro di mettersi urgentemente alla ricerca di un nuovo allenatore. Il club ha fatto di tutto per mantenere il tecnico abruzzese, il cui contratto scade tra un anno: un ritocco economico e maggiori garanzie in ottica mercato, ma evidentemente Vivarini aveva già deciso di voltare pagina dopo due stagioni esaltanti che hanno portato la sua squadra dalla C a un passo dalla serie A. Nei giorni scorsi Noto aveva detto al suo allenatore che sarebbe stato disponibile a lasciarlo partire solo in caso di una chiamata dalla serie A, ma nelle ultime ore le offerte per Vivarini stanno arrivando anche dalla B. Su tutte quella del Frosinone, appena retrocesso, che pare abbia individuato nell’allenatore la figura giunta per la pronta risalita nella massima serie. (redazione@corrierecal.it)