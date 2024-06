Occhiuto ribadisce: «Se avrò la forza e la determinazione mi ricandiderò presidente»

il punto

CATANZARO “Ieri sono stato a Roma perché sono molto preoccupato per la vicenda dei lavoratori di Abramo, è in cima alle mie priorità. Ci sto lavorando continuamente”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in una diretta su Instagram. “Questi lavoratori – ha continuato Occhiuto – hanno deciso anche di non andare a votare. Capisco la loro preoccupazione e l’ho rispettata però me ne sto occupando con grande impegno. Spero che ci sia qualche novità a breve”. Occhiuto si è soffermato anche su altri temi, annunciando che saranno rinnovati i contratti dei Tis, i tirocinanti, ma sto lavorando per la loro stabilità, in due anni e mezzo per loro si è fatto più che nel passato”. Occhiuto ha poi annunciato che dal “25 giugno in Calabria ci sarà Uber, ricordando di aver vinto la battaglia contro il governo che aveva impugnato la legge regionale, mentre con riferimento all’aeroporto di Lamezia Terme ha reso noto che “faremo un hangar per una compagnia low costo in modo che si aumenti i numeri di voli da Lamezia”. Occhiuto ha poi parlato dell’elezione della vicepresidente della Regione, Giusi Princi, alle Europee. “È stato un ottimo dirigente scolastico – ha affermato Occhiuto -, ha fatto un lavoro straordinario con me sulla pubblica istruzione in Regione e ora sono felice che la Calabria si presenti così bene in Europa”. “Una mia ricandidatura? Non lo so”, ha infine aggiunto il governatore rispondendo ai commenti sul social: “Ho detto che non mi sarei ricandidato, ora sto dicendo che vedremo – ha aggiunto -, se avrò la forza e la determinazione per continuare questo lavoro, lo farò”, ha concluso Occhiuto.

