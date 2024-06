Riace, Lucano accarezza di nuovo la fascia tricolore. Parte il suo quarto mandato

il personaggio

RIACE Questa mattina proclamazione ufficiale di Mimmo Lucano quale sindaco di Riace. Lucano è ritornato primo cittadino del Comune che negli anni passati ha trasformato in un “modello” di integrazione e accoglienza dei migranti alle elezioni amministrative di sabato e domenica scorsi, sconfiggendo l’uscente Antonio Trifoli, che l’aveva battuto cinque anni fa quale candidato della Lega all’epoca, e l’ex vicesindaco: Lucano ha ottenuto oltre il 46% dei consensi. Alcuni sostenitori di Lucano hanno sottolineato la ricorrenza della giornata di oggi con l’11 giugno del 2019, quando a Locri iniziò il processo penale contro Lucano, accusato di presunte irregolarità proprio nella gestione dei migranti, processo che si è poi concluso in appello con la sostanziale caduta di tutte le accuse per Lucano. Lucano è al quarto mandato da sindaco di Riace. In tanti, da tutte le parti d’Italia, hanno saluto con soddisfazione la rielezione di Lucano a sindaco di Riace: su facebook lo ha fatto anche Gad Lener, pubblicando una foto con Lucano a Riace e un post nel quale ha parlato di «una piccola grande buona notizia in queste giornate difficili per l’Europa: Mimmo Lucano è stato rieletto sindaco di Riace. Ne sono felice. C’è giustizia a questo mondo… ». Nell’Election Day di sabato e domenica scorsi Lucano inoltre è stato anche eletto europarlamentare con Alleanza Verdi Sinistra.

Lucano con Gad Lerner

