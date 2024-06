Corigliano Rossano, ecco i consiglieri comunali eletti nella maggioranza di Stasi -NOMI

amministrative

CORIGLIANO ROSSANO E’ stato confermato ufficialmente che Flavio Stasi ha ottenuto la maggioranza dei voti di preferenza per la carica di sindaco di Corigliano Rossano. Un ulteriore dato certo è l’assegnazione di 15 seggi nell’assise civica alla maggioranza a sostegno del sindaco Flavio Stasi. Di questi: 3 seggi vanno alla lista Uniti per Flavio Stasi, 3 alla lista Città Libera, 2 a Corigliano-Rossano Pulita, 2 a Corigliano-Rossano Futura, 2 a Azzurro Mare, 1 a Verdì/Sì, 1 a Movimento Cinque Stelle, 1 a Partito Democratico. Questi gli eletti (dati ancora non definitivi): con Uniti per Stasi Lorena Vulcano (989); Salvatore Tavernise (797); Tonino Uva (768), con Città Libera Rosellina Madeo (1031); Giuseppe Fusaro (669); Costantino Baffa (514), con Corigliano Rossano Pulita Liliana Zangaro (608); Leonardo Trento (491), con Corigliano Rossano Futura Marinella Grillo (814); Cesare Sapia (551), con Azzurro Mare Francesco Madeo (442); Gianfranco Costa (390), con il Movimento 5 Stelle Lidia Sciarrotta (367), Con Verdi-SI Giovanni Battista Leonetti (596), con il Pd Giuseppe Candreva (457). D’altra parte, l’opposizione avrà 9 seggi, così suddivisi: 1 seggio alla candidata a sindaco sconfitta, Pasqualina Straface, e 8 seggi ai partiti della sua coalizione: 2 alla lista Movimento del Territorio, 2 a Forza Italia, 1 a Fratelli d’Italia, 1 ad Azione, 1 a Città Futura, 1 a Uniti per Corigliano-Rossano. Per un totale di 24 seggi più, ovviamente, quello del Sindaco. (tratto da Eco dello Jonio)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato