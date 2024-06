Il Tutino-gate entra nei suoi giorni più caldi. Riscatto o addio?

il caso

COSENZA Da una parte c’è il calciatore che ha detto chiaramente di volere la serie A (e come dargli torto dopo una stagione che lo ha visto protagonista assoluto con 20 gol realizzati?), dall’altra c’è il Cosenza calcio che riflette (anche se, per non deludere la tifoseria, non dovrebbe farlo più di tanto). Il Tutino-gate entra nei suoi giorni caldi, da qui alla mezzanotte di venerdì, il club silano potrà riscattare dal Parma l’attaccante napoletano a una cifra che si aggira intorno ai due milioni e mezzo di euro. Una somma mai sborsata per un solo calciatore, in tredici anni di presidenza, da Eugenio Guarascio. Il riscatto di Tutino, su cui lo stesso patron aveva garantito una ventina di giorni fa il suo impegno per non perdere questo patrimonio, appare non semplice, oltre che per la cifra da sborsare anche per le conseguenze che un’operazione del genere comporterebbe per le casse sociali: 2 milioni e mezzo più un nuovo contratto pluriennale a cifre elevatissime per il bomber napoletano. Senza dimenticare, inoltre, che l’eventuale permanenza in rossoblù di Tutino significherebbe inevitabilmente alzare l’asticella delle ambizioni in vista della prossima stagione di B, con naturale ulteriore sforzo economico. Fantacalcio? Più sì che no, ma al di là di ogni discorso al momento poco concreto, restano sullo sfondo le dichiarazioni del calciatore che difficilmente accetterà di restare un altro anno in cadetteria. Di certo, riscattare Tutino, oltre a non mettersi contro la tifoseria innamorata del suo calciatore simbolo, potrebbe garantire al club rossoblù una buona plusvalenza in caso di vendita. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato