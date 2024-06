Sprint per la piena operatività di Azienda Zero: via libera al piano di fabbisogno del personale

sanità

CATANZARO Passo dopo passo, Azienda Zero si avvia a diventare pienamente operativa. L’ultimo step per la messa a regime dell’ente di governance della sanità calabrese è il decreto con il quale il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario, ha approvato il piano del fabbisogno del personale di Azienda Zero per il 2014, nei limiti della dotazione organica provvisoria quantificata in complessive 67 unità. L’obiettivo è quello di consentire ad Azienda Zero di esercitate le funzioni che le sono attribuite dalla legge regionale istitutiva, quella della gestione dei compiti gestionali e amministrativi finora svolti dalle Aziende sanitarie provinciali, chiamate in futuro ad occuparsi soprattutto dell’aspetto dell’assistenza. Nel decreto si chiede al commissario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino di “comunicare tempestivamente alla struttura commissariale e al Dipartimento Salute e Welfare, l’avvio delle procedure” finalizzate alle immissioni di personale nei ruoli di Azienda Zero nel rispetto dei cronoprogrammi già fissati. Da alcune settimane dunque si assiste a un’accelerazione nell’attivazione di Azienda Zero dopo una paretnza molto complicata, con una serie di atti significativi tra cui l’adozione dei bilanci dell’ente di governo della sanità regionale, l’adozione del regolamento di trasferimento delle funzioni dalle Asp, la designazione del direttore amministrativo. (c. a.)

