Can Yaman con Occhiuto sul set di “Sandokan”: «Grazie alla Calabria per l’ospitalità» – VIDEO

il saluto

Un saluto ai calabresi dal set di “Sandokan” in compagnia del presidente della Regione Roberto Occhiuto. Can Yaman, in un video pubblicato sui social dal governatore, ringrazia per l’ospitalità. L’attore turco è in Calabria dove sta girando la serie tv, che andrà in onda sulla Rai ad ottobre, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari. «Tutti conoscono Can Yaman, tutti nel mondo. Quelli della mia generazione conoscono anche Sandokan. Ora Sandokan è Can Yaman e gira in Calabria», afferma Occhiuto nel video. «Grazie mille per l’ospitalità. Oggi ci sono delle scene bellissime. Non combatto, però ballo», dice Can Yaman che aggiunge: «Grazie a questo video posso ringraziare i calabresi. Grazie per l’ospitalità, mi trovo benissimo qua. Vi mando un abbraccio, un saluto, ciao!».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato