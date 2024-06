Reggina, il palermitano Rosario Pergolizzi è il nuovo allenatore

calcio serie D

REGGIO CALABRIA Dopo l’addio di Brunello Trocini la Reggina (LFA Reggio Calabria) ha scelto il suo nuovo allenatore in vista del prossimo campionato di serie B. L’incarico è stato affidato a Rosario Pergolizzi, classse 1968. Il tecnico palermitano da calciatore ha vestito la maglia della Reggina, dal 1988 al 1990 in serie B. Ha giocato anche con Napoli, Ascoli, Bologna, Brescia e Padova.

Nell’ultima stagione Pergolizzi ha vinto il campionato di serie D guidando il Campobasso. Aveva già vinto un altro torneo di D nella stagione 2019-2020 sedendo sulla panchina del Palermo. Nel 2021 ha guidato la Primavera dell’Ascoli (squadra che nel 2013 ha allenato in serie B e in Prima divisione). Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club amaranto con un contratto pluriennale. Al mister Pergolizzi il club augura un buon lavoro. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato