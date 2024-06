A CHIARE LETTERE | La Calabria che non crede più nel voto (e nella politica) – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME Il bilancio delle elezioni europee in Calabria, con quel dato negativo della scarsa affluenza a risaltare, al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Passata la sbornia elettorale c’è da tirare alcune somme, e non sono positive. Il primo dato – si evidenzia “A Chiare Lettere” – è l’affluenza, che in Calabria è ulteriormente peggiorata. La disaffezione dei calabresi alle urne è ormai strutturale. C’è una terra che evidentemente non crede più nel voto, e quindi non crede più nella politica. E poi, i contenuti: è emersa poca Calabria, è emerso poco Sud. Il dibattito politico in campagna elettorale è stato fagocitato dai temi nazionali e si è persa l’ennesima occasione di ragionare sul futuro della nostra regione».

