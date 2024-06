“Dulbecco”, raggiunta l’intesa sull’atto aziendale

il documento

CATANZARO Il rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro Giovanni Cuda, e il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Dulbecco Simona Carbone annunciano con grande soddisfazione il raggiungimento di un’importante intesa sull’atto aziendale, che rappresenta il documento operativo al cui interno è dettagliata l’organizzazione dell’Aou Dulbecco.

«Questo risultato, – si legge in una nota – che arriva ad un anno circa dalla firma del protocollo d’intesa fra Regione ed Università, è frutto di una fattiva e continua collaborazione tra l’Ateneo e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e segna un passo fondamentale verso il miglioramento significativo del livello qualitativo delle prestazioni e dell’assistenza sanitaria per la popolazione calabrese. L’atto, che è stato presentato dal Rettore e dal Commissario Straordinario alle rispettive istituzioni, prevede l’attivazione di 14 Dipartimenti, suddivisi in 7 Dipartimenti assistenziali e 7 Dipartimenti ad attività integrata. Il Rettore ed il Commissario Straordinario hanno lavorato con impegno e sintonia per garantire che all’interno di ciascun dipartimento siano presenti sia unità operative a guida universitaria che ospedaliera, riconoscendo l’enorme valore aggiunto derivante dall’integrazione delle competenze delle due anime, quella ospedaliera e quella universitaria. La dottoressa Carbone ed il prof. Cuda – si legge infine nella nota – esprimono il loro compiacimento per la raggiunta intesa e ringraziano il Presidente della Regione Calabria, Onorevole Roberto Occhiuto, nelle sue funzioni di Commissario Ad Acta per la Sanità, per il suo fondamentale supporto che ha permesso di raggiungere questo obiettivo con rapidità e senza ostacoli».

