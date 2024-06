Incendiato nella notte il lido “Scanna’s Beach” di Isola Capo Rizzuto

il fatto

ISOLA CAPO RIZZUTO Incendio di grandi dimensioni questa notte nel lido (con bar e ristorante) “Scanna’s Beach” di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La struttura si trova sul lungomare e aveva aperto da pochi giorni in vista della stagione estiva. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crotone che hanno lavorato tutta la notte per limitare al massimo i danni. Sono in corso le indagini dei carabinieri, probabile che l’incendio sia di natura dolosa.

