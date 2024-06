Pnrr, 720mila euro per realizzare nuovi spazi destinati ad asilo nido ad Amantea

dai territori

AMANTEA Un finanziamento di 720.000 euro per la realizzazione di un asilo nido. È quanto intercettato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Pellegrino, nell’ambito del PNRR. Nello specifico si tratta della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. A darne comunicazione è il consigliere comunale con delega alla Progettazione Strategica e PNRR, Arturo Suriano (nella foto). “Tutto – spiega lo stesso amministratore, che è anche architetto – è stato reso possibile grazie al lavoro svolto con dedizione e competenza dal Responsabile del Settore V, arch. Rosa Francesca Morelli. Il finanziamento ci consentirà di realizzare una nuova struttura, con 30 nuovi posti di asilo nido che saranno integrati nell’attuale offerta comunale. La progettazione – prosegue – sarà ispirata ai principi di accessibilità ed ecosostenibilità con particolare attenzione al microclima in ambiente Indoor Air Quality (IAQ), ossia la qualità dell’aria respirata negli ambienti chiusi. La realizzazione, poi, sarà orientata verso un’edilizia a basso impatto ambientale, di edifici ad energia quasi zero, definiti “NZEB”, ad elevata efficienza energetica. Il nostro obiettivo – continua ancora Suriano – è quello di dare una risposta concreta alle richieste e consentire così alle famiglie di conciliare, nel migliore dei modi, i tempi di vita e lavoro. Non potendo spendere soldi delle casse comunali – conclude – siamo impegnati nel risanare il bilancio senza, tuttavia, rinunciare alla realizzazione di nuove opere pubbliche e, dunque, intercettando tutte le risorse finanziare possibili”. Soddisfazione per l’importante risultato raggiunto viene espressa dal sindaco Vincenzo Pellegrino. “È un altro importante obiettivo raggiunto dall’amministrazione che ho l’onore di guidare – afferma. Ma il merito va riconosciuto in primis al consigliere delegato, arch. Arturo Suriano, che ringrazio pubblicamente, perché con costanza e abnegazione lavora proprio nella ricerca e individuazione di fonti di finanziamento utili alla realizzazione di opere pubbliche come questa. Assieme a lui voglio ringraziare anche l’arch Rosa Morelli, a capo dell’Ufficio Tecnico del Comune, per l’efficacia operativa nell’azione di istruzione e valorizzazione degli atti necessari e propedeutici allo sfruttamento dello specifico finanziamento, che consentirà di dotarsi di una struttura indispensabile e di nuova generazione, a vantaggio dei bambini più piccoli e delle famiglie della nostra città”

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato