Corigliano Rossano, paura per un incendio: le fiamme sfiorano il cimitero

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO La speranza è che con l’arrivo dell’estate non inizi anche la stagione dei roghi: un primo assaggio ieri pomeriggio a Corigliano-Rossano, nel territorio del centro bizantino e più precisamente nei pressi del cimitero. Ne dà notizia la Gazzetta del Sud. Paura per il vento che ha fatto divampare velocemente le fiamme, mentre i primi soccorsi sono stati prestati da un’autobotte e dai mezzi della Protezione civile, dal momento che i vigili del fuoco erano impegnati in altri interventi. Qualche lieve danno alle strutture esterne del cimitero ma per fortuna è stato evitato il peggio.