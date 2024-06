Umbriatico, il sindaco vincente rinnova l’«usanza» dei limoni contro la casa dell’avversario

il video

UMBRIATICO Sta facendo il giro del web il video amatoriale in cui si vede il sindaco di Umbriatico Pietro Greco, “aiutato” da tre ragazzi, mentre scarica il contenuto di una cassa di limoni verso l’abitazione del suo sfidante Giuseppe Antonio Cozza. Greco è stato eletto con 274 voti e una percentuale pari a 53,1%.

La notizia è stata rilanciata anche da alcune testate nazionali come La7. «Mantenere le tradizioni tribali è un segno distintivo del MedioEvo che nel tempo si adegua e rinnova» commenta l’account twitter Welcome to Favelas. In realtà – spiegano da Umbriatico pescando nella memoria storica del paese – si tratta di una «tradizione» dal momento che «negli anni Cinquanta i comunisti e i democristiani si facevano i dispetti attaccando alla porta di casa degli avversari corone di limoni. Il dopo voto era sempre caratterizzato da episodi con i limoni “amari” come la sconfitta». In mezzo secolo si è passati dal limone appeso a quello scagliato.