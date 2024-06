«Una sconfitta per Crotone la ripresa del progetto della discarica di Giammiglione»

la dichiarazione

CROTONE «La ripresa del progetto della discarica di località Giammiglione, a Crotone, all’ordine del giorno della Conferenza dei servizi convocata per il prossimo 26 giugno, rischia di rappresentare una sconfitta per l’intero territorio. Sono confermati i motivi di preoccupazione che, come organizzazioni sindacali, avevamo rappresentato al presidente della Regione Roberto Occhiuto, al quale avevamo chiesto un incontro urgente proprio sul tema della bonifica dei siti industriali dismessi di Crotone. Ci aspettiamo ora che il governatore, già a partire dall’incontro con le organizzazioni sindacali regionali, faccia emergere con chiarezza e determinazione la sua contrarietà ad un progetto che mira allo smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi oltre che rifiuti solidi urbani. I tempi sono strettissimi, per questo si fa sempre più pressante l’urgenza di un incontro con il presidente Occhiuto sulla vertenza Crotone, perché tutte le forze istituzionali e sociali del territorio ritornino a fare fronte comune contro una iniziativa che rischia di colpire ulteriormente un territorio che deve sviluppare le sue potenzialità turistiche e produttive, non essere trasformato nella discarica in cui smaltire i veleni provenienti da ogni parte del mondo». E’ quanto afferma Daniele Gualtieri, segretario generale della Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.

