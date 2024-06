Catanzaro, settimana cruciale per individuare i sostituti di Vivarini e Magalini

calcio serie b

CATANZARO Quella appena iniziata sarà una settimana cruciale per il Catanzaro, anche perché il tempo scorre e vanno ancora riempite due caselle di non poco conto nello staff tecnico, quelle relative ai ruoli di allenatore e direttore sportivo. Dopo l’annuncio del nuovo direttore generale che sarà manager l’ex della Juventus Paolo Morganti (a breve la presentazione), il presidente Floriano Noto attende sviluppi su Vincenzo Vivarini e Giuseppe Magalini, ormai con un piede e mezzo fuori dal progetto giallorosso, ma ancora sotto contratto con il club. Due casi spinosi e tutt’altro che semplici da risolvere che stanno rallentando non poco i piani della società. I nomi che circolano con sempre maggiore insistenza per la sostituzione dei due protagonisti delle ultime esaltanti stagioni del Catanzaro sono quelli dell’ex Pisa Alberto Aquilani per la panchina e Ciro Polito per il ruolo di ds. Il primo, 39 anni, avrebbe espresso la volontà di approdare a Catanzaro ma le richieste in B non gli mancano. Polito, il cui ruolo a Bari dovrebbe essere preso proprio da Magalini, al momento appare il favorito tra i nomi presi in esame da Noto, ma non sono escluse novità. (redazione@corrierecal.it)

