Migranti, il racconto dei superstiti a Roccella: «66 dispersi tra cui 26 bambini»

il dramma

ROCCELLA JONICA «I superstiti hanno parlato di 66 persone disperse, tra cui almeno 26 bambini, anche di pochi mesi. Intere famiglie dell’Afghanistan sarebbero morte». A dirlo è Shakilla Mohammadi, mediatrice interculturale di Medici Senza Frontiere, che stamani era al porto a Roccella Jonica per assistere i sopravvissuti al naufragio avvenuto nella notte nel mar Jonio. «Questa mattina eravamo al porto e abbiamo supportato le attività di prima assistenza per i sopravvissuti. La scena era straziante, davanti a noi persone traumatizzate, il dolore si toccava con mano. Vedere annegare un parente o un amico è sempre orribile», racconta ancora la mediatrice interculturale di MSF. «Ho parlato con un ragazzo che ha perso la sua fidanzata – ha detto ancora – sono partiti dalla Turchia 8 giorni fa e da 3 o 4 giorni imbarcavano acqua. Ci hanno detto che viaggiavano senza salvagente e che alcune imbarcazioni non si sono fermate per aiutarli».

Le ricerche continuano

Proseguono le ricerche di eventuali superstiti del naufragio della barca a vela, avvenuto a 120 miglia dalle coste calabre, in area di responsabilità Sar italiana. Per le attività di ricerca sono attualmente presenti in area due motovedette della Guardia costiera, partite da Reggio Calabria e Roccella Ionica, e un aereo Atr42 decollato dalla base aeromobili delle Guardia costiera di Catania. Nelle prossime ore giungerà in zona anche nave Dattilo della Guardia costiera. A bordo dei mezzi navali anche team sanitari del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta).

