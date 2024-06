‘Ndrangheta nella Sibaritide, il primo verbale del “nuovo” pentito

le confessioni

COSENZA Poche frasi, qualche dichiarazione generica e decine di pagine omissate. Il primo verbale reso dal nuovo collaboratore di giustizia, Luca Talarico, è stato depositato nel corso del processo celebrato in Corte d’Appello Catanzaro e scaturito dall’inchiesta denominata “Kossa” contro la ‘ndrangheta della Sibaritide. Il pentito è in realtà un incensurato utilizzato come prestanome e «addetto alla riscossione del pizzo» dalla cosca Forastefano presente ed egemone nella Sibaritide. A distanza di anni dal blitz, Talarico ha deciso di collaborare con i magistrati antimafia. Il 39enne originario di San Lorenzo del Vallo, conferma di «essere stato un partecipe della cosca Forastefano», come

stato contestato nel processo “Kossa”. E indica quale capo della presunta cosca «Pasquale Forastefano, che faceva le veci del padre, poiché era stato arrestato». Infine, asserisce il collaboratore, «tutti i soggetti condannati per il delitto di associazione mafiosa del processo “Kossa” erano effettivamente partecipi o promotori della cosca Forastefano». Insomma, dichiarazioni evidentemente utili a rafforzare le tesi dell’accusa, in attesa della pronuncia della sentenza in calendario il prossimo mese di luglio. (f.b.)

