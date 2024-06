Autonomia, Pd e M5S criticano Occhiuto: «Troppe parti in commedia e posizione ipocrita»

LE REAZIONI

ROMA “Ci hanno tenuto tutta la notte in Parlamento pur di approvare l’autonomia differenziata e brandire lo scalpo del Sud prima dei ballottaggi. E così Fratelli d’Italia si piega all’antico sogno secessionista della Lega. Suggerirei che a questo punto cambiassero il nome in Brandelli d’Italia. O Fratelli di mezza Italia, visto che la stanno spaccando in due. Continueremo a batterci contro l’autonomia differenziata e il premierato insieme alle altre opposizioni, come abbiamo fatto ieri sera in una piazza unitaria e pienissima”.

Schlein e Conte all’attacco

A farsi portavoce del dissenso del centrosinistra all’autonomia differenziata voluta dalla Lega e approvata nella maratona notturna della Camera è la leader del Pd Elly Schlein su Instagram. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte su facebook: “Fratelli d’Italia, pur di portare a casa il premierato, ha ceduto allo scambio con la Lega e all’approvazione dell’autonomia differenziata che spacca il Paese. Si fanno chiamare Fratelli d’Italia ma poi dividono gli italiani in serie a, b, c”. “Giorgia Meloni oggi vogliamo ricordarla così”, aggiunge Conte pubblicando nel post un video di Meloni, datato 14 dicembre 2014, in cui afferma: “Noi sfidiamo la Lega. Vogliamo abolire le Regioni perché il regionalismo in Italia ha fallito, ha moltiplicato il malaffare, le poltrone, la spesa pubblica”.

Occhiuto nel mirino

Nei commenti del centrosinistra viene evocato spesso il nome del governatore calabrese Roberto Occhiuto, di Forza Italia, che ha manifestato il proprio dissenso alla decisione della maggioranza di votare subito l’autonomia differenziata. “Sull’autonomia differenziata Roberto Occhiuto è politicamente ambiguo e dunque ingiustificabile, perché il senatore Mario Occhiuto, del suo stesso partito, ne aveva già votato il testo al Senato e ora il presidente della Regione parla, senza alcun imbarazzo, di errore del centrodestra nazionale rispetto alla recente approvazione del provvedimento alla Camera”, dichiara il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto. Per Irto “la bramosia di potere all’interno di Forza Italia crea cortocircuiti comunicativi imbarazzanti, ma oggi è impossibile ingannare i cittadini. Noi continueremo a lottare – prosegue il senatore dem – per impedire questa torsione autoritaria a opera del centrodestra e per difendere l’unità dell’Italia e i princìpi costituzionali di eguaglianza e libertà». Con l’autonomia differenziata e con il premierato, che ieri è passato a Palazzo Madama, «il centrodestra – ha scritto Irto sulla propria pagina Facebook – vuole spaccare il Paese e governare a Roma senza limiti e controlli, mettendo da parte il Parlamento, il presidente della Repubblica e i necessari equilibri costituzionali tra i poteri dello Stato. È ormai chiaro – ha poi precisato sul social il senatore dem – il baratto tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Avevamo scritto e detto tanto a questo proposito, sia al Senato che nelle piazze. Avevo denunciato a chiare lettere gli scopi di potere che si nascondevano dietro a questo patto politico, riprovevole, a danno dell’unità nazionale, della democrazia, della Costituzione e del Mezzogiorno”. “Occhiuto – dice a sua volta Nico Stumpo, parlamentare calabrese del Pd – vuole giocare troppe parti in commedia, invece di alzare falsi polveroni si renda conto che il suo partito ha assecondato una riforma che farà male in primo luogo ai calabresi perché divide e crea disuguaglianze. Salvo alcune timide prese di distanza, a cui non sono seguiti atti concreti, Forza Italia non ha aperto bocca durante tutto l’esame del provvedimento e ha piegato la testa davanti ad ogni mossa e ai tempi imposti dalla Lega. Peraltro – aggiunge il democratico – mentre si votava l’autonomia, sui banchi della maggioranza è stata fatta sventolare platealmente la bandiera della Regione Calabria. Invece di rilasciare dichiarazioni che non hanno alcun seguito, Occhiuto si attivi per approvare rapidamente in consiglio regionale un ordine del giorno unitario che certifichi con fermezza la contrarietà all’autonomia differenziata”.

«Il Mezzogiorno tradito»

Ancora più diretta è Mariolina Castellone, senatore M5s e vicepresidente del Senato: “Come è possibile per i parlamentari del Sud del centrodestra aver votato a favore di un disegno che nasconde i profili finanziari? Ci dispiace, ma riteniamo tardiva e ipocrita la presa di posizione del governatore forzista della Calabria, Roberto Occhiuto, il quale oggi definisce l’autonomia un errore, chiarendo che la Forza Italia calabrese si è schierata contro. Siamo di fronte a un tradimento del Sud in piena regola, consumato con il cinismo di chi pensa solo a questioni di potere. La prova della totale pericolosità di questo progetto di autonomia differenziata, sostenuto dal governo dei sedicenti patrioti di Giorgia Meloni, sta nel fatto che l’Esecutivo ha sempre voluto tenere nascosti i suoi profili finanziari. Noi l’anno scorso avevamo chiesto in commissione Bilancio del Senato un’indagine conoscitiva sul punto, ricevendo soltanto dinieghi. La ragione è semplice. Tutti sanno – prosegue Castellone – che l’autonomia non potrebbe essere a costo zero, se davvero si volessero garantire e finanziare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale i Livelli essenziali delle prestazioni. Il fatto che il ripugnante disegno di legge Calderoli dica che la garanzia dei Lep deve avvenire nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, significa semplicemente che un Governo dell’austerità, che tra poco imporrà nuovi tagli al Paese in conseguenza di un folle Patto di stabilità europeo, non metterà mezzo centesimo in più per i Lep”. (c. a.)

