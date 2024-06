Diamante, il neo consigliere di “Nuova Era” Liserre ringrazia gli elettori

il commento

DIAMANTE «Il successo elettorale della lista Nuova Era, rappresenta, innanzitutto, la vittoria di un popolo che, dopo lunghi anni, riscatta, con dignità e orgoglio, gli irrinunciabili valori di democrazia, di libertà e di progresso. Dopo la tempesta di una campagna elettorale, talvolta particolarmente vivace e virulenta, ritorna la quiete della lucida analisi e dell’ineludibile unione delle varie diversità, necessaria a dare concrete risposte alle intriganti sfide che attendono la nostra comunità». A dirlo, Francesco Liserre neo consigliere comunale di Diamante. «Un sentito ringraziamento vorrei rivolgere ai miei 197 elettori, scevri da quei fisiologici e deprecabili condizionamenti, esterni e, soprattutto, interni, nonché a mio figlio Peppe, degno erede del suo grande nonno che, da pervicace e irriducibile idealista, ha combattuto, unitamente a tanti altri valorosi giovani, con fede e coraggio, una battaglia di civiltà come se fosse la battaglia della sua vita, espressione di una superiore lotta di dignità e di liberazione. E, infine, vorrei rivolgere un particolare ringraziamento al neo eletto Sindaco per la stima e la lealtà dimostratemi che ricambierò in egual misura. Ho aderito al progetto “Nuova Era” da soldato semplice e continuerò ad esserlo quale appassionato e tenace difensore dei deboli, per l’affermazione dei principi, costituzionalmente garantiti, di dignità, legalità e uguaglianza».

La Giunta

Questi i nomi dei componenti della giunta di maggioranza con le deleghe assegnate. Simone Sollazzo, delega lavori pubblici e politiche sociali; Francesco Bartalotta con delega al turismo, infrastrutture e attività istituzionali, Micaela Belcastro con delega a Commercio, Salute, Università, famiglia e politiche dell’infanzia e Martina Presta, delega a Spettacolo, cultura, artigianato.

