Droga nascosta in due fustini in plastica nel tirreno cosentino, indagini in corso

il fatto

PAOLA Il Commissariato di Polizia di Paola, unitamente alle unità Cinofile di Vibo Valentia, nella mattinata di ieri, ha effettuato una serie di accurati controlli nel centro storico del predetto Comune. In un locale disabitato, adibito a magazzino, il cane antidroga “Digos” ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno proceduto ad approfondite verifiche all’interno della struttura.

In un vecchio forno sono stati ritrovati 2 fustini in plastica all’interno dei quali sono stati rinvenuti, in due buste di cellophane trasparenti, rispettivamente 875 grammi di marijuana e 4.185 grammi di hashish.

Si è proceduto, pertanto, al sequestro della sostanza stupefacente opportunamente repertata per i successivi esami qualitativi e per le successive indagini di polizia giudiziaria.

