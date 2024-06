maturità 2024

Ricordo che il mio papà, quando mi salutò accompagnandomi per la prima giornata degli esami di maturità, disse che quelli sarebbero stati gli esami più importanti della mia vita.In realtà, lo furono e penso lo siano per tutti i maturandi.

Con gli esami di maturità finisce l’irripetibile avventura di scolaro e si dischiudono definitivamente le porte del futuro. Non è strano, allora, che questa notte sia stata breve, anzi cortissima. Come la notte di chi guarda la luna. Oggi, non è un esame, non è solo un esame, è un confine. Per molti è un giorno di dogana e di diaspora.I ragazzi del Sud avranno un vento nuovo che li porterà lontano. Per molti, sarà maturità e non voltarsi dietro. La loro terra sarà ricordo e suggestione. Gli esami sono la condanna a diventare grandi. Oggi è anche un bivio. La vita è altrove.In altre prove, in altre vittorie e, purtroppo, in altre sconfitte. Per chi non tornerà nella sua terra – e questa è una sconfitta per tutti – ci sarà, comunque sempre una luna dietro la curva. In bocca al lupo, candidati. Perché possiate vivere gli esami come un’esperienza unica, irripetibile, una straordinaria prova di conoscenza introspettiva, uno snodo fondamentale. Nessun timore, solo una grande fiducia in voi stessi vi possa animare. In bocca al lupo perché, in ogni caso, nel vostro domani ci sia sempre spazio e tempo per entusiasmarvi, per stupirvi e colorare il cielo, come solo i bambini sanno fare. Che siate soli, o no. Che sia salita, o piano. Che piova o che sia azzurro.