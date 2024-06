Orsomarso: Occhiuto, Mancuso e i cittadini della Calabria devono avere fiducia in Giorgia Meloni

il dibattito sull’autonomia

ROMA “Su autonomia differenziata e il resto delle riforme che il centrodestra sta presentando e votando in Parlamento credo che i presidenti Occhiuto e Mancuso debbano avere massima fiducia non solo sulla garanzia della unità nazionale la cui massima espressione è la storia e anche le politiche di Giorgia Meloni che vedono oggi il Sud con una crescita che è più 1,3% della media nazionale”. Lo afferma il senatore Fausto Orsomarso, vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “Aggiungo – dice ancora Orsomarso – che gli emendamenti che hanno messo in sicurezza i Lep il percorso delle intese che vedrà protagonista anche il Parlamento e il Presidente del Consiglio che dovrà firmarle con i presidenti delle Regioni, e quindi porre la massima attenzione, sono stati presentati da Fratelli d’Italia al Senato proprio per garantire costi e servizi standard, i Lep e la massima attenzione sulle intese che già Bonaccini e De Luca avevano presentato e concordato con il precedente Governo. Insomma credo che Occhiuto e Mancuso e più di loro i cittadini del Sud e della Calabria devono avere fiducia nel Governo di Giorgia Meloni così come è stato certificato dalla maggioranza del Parlamento Italiano anche con il voto degli esponenti di Forza Italia di Camera e Senato unitamente al buon governo della nostra regione”.

