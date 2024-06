Dalle politiche industriali alle infrastrutture, focus sulle prospettive dell’area centrale della Calabria

i temi dello sviluppo

LAMEZIA TERME Politiche industriali e strategie per incentivare la crescita economica, identificando i settori chiave per lo sviluppo industriale e promuovere l’innovazione nella nostra regione, a partire da una valutazione oggettiva dello stato delle infrastrutture esistenti. Un confronto a più voci che spinge verso una riflessione capace di proporre progetti di miglioramento per supportare lo sviluppo economico e sociale nell’area centrale della Calabria. È questo lo spirito del convegno “Politiche industriali, infrastrutture, bonifiche: prospettive di sviluppo dell’area centrale della Calabria”, organizzato dalla Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo in programma per lunedì 24 giugno alle 10 nella sede di Unioncamere Calabria, in via delle Nazioni a Lamezia Terme. A discutere del tema, dopo l’introduzione del segretario generale della Cgil Area Vasta Enzo Scalese: Fabrizio D’Agostino, dirigente Corap; Caterina Vaiti, segretaria regionale Cgil Calabria; Emilio Errigo, commissario straordinario di Governo Sin Crotone-Rossano-Cerchiara di Calabria; Roberto Rugna, presidente Ance Calabria; Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria; Umberto Calabrone, segretario generale Fiom Cgil Calabria; Simone Celebre, segretario generale Fillea Cgil Calabria; Francesco Gatto, segretario generale Filctem Cgil Calabria; Salvatore Larocca, segretario generale Filt Cgil Calabria; Alberto Ligato, segretario generale Slc Cgil Calabria. Concluderà i lavori Pino Gesmundo, segretario Cgil Nazionale.

