Ruotolo torna a Cosenza: «Voglio essere la voce della città e della Calabria a Bruxelles»

la visita

COSENZA Non sono trascorse nemmeno due settimane dalla sua elezione ad eurodeputato che Sandro Ruotolo, giornalista di fama nazionale e membro della segreteria nazionale del Partito democratico di Elly Schlein, ha deciso di tornare in Calabria, precisamente a Palazzo dei Bruzi a Cosenza. Nel suo incontro con il sindaco di Cosenza, Caruso, e il presidente del Consiglio comunale, Mazzuca, Ruotolo ha espresso parole di incoraggiamento verso l’amministrazione comunale e il suo operato. Successivamente, ha incontrato i consiglieri comunali della maggioranza, alla presenza di vari rappresentanti istituzionali, inclusi consiglieri regionali e sindaci. Ruotolo ha dichiarato: «È con immensa gratitudine che torno da voi. Ci batteremo contro le disuguaglianze territoriali e contro l’autonomia differenziata, lotteremo per una sanità davvero pubblica, per sconfiggere la ndrangheta e il caporalato, tutelare l’ambiente. Voglio essere la voce di Cosenza e della Calabria a Bruxelles». Queste parole evidenziano la determinazione di Ruotolo nel voler rappresentare le istanze del Sud Italia e, in particolare, della Calabria, a livello europeo. Con la sua recente elezione, si prospetta un impegno concreto per affrontare alcune delle sfide più critiche della regione.

