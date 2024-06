Molinari: «Autonomia da sempre bandiera della Lega. Mancuso si chieda perché è entrato nel partito»

la polemica

ROMA «Ho letto anch’io la presa di distanza del presidente del Consiglio regionale della Calabria (Filippo Mancuso, ndr) che ovviamente non le condivido e visto che l’autonomia è da sempre la bandiera della Lega forse il presidente del Consiglio regionale della Calabria dovrebbe interrogarsi sul perché ha scelto la Lega come partito». Lo ha detto il capogruppo della Lega Riccardo Molinari a Filo diretto su RaiNews 24. «Se c’è un tema su cui non può esserci alcun dubbio è la posizione della Lega proprio sull’autonomia: possiamo discutere di tante cose, possono esserci sfumature su tanti argomenti, ma la Lega è il partito che nasce con l’obiettivo di fare dell’Italia uno Stato federale, questo credo sia arci noto. La Lega nasce per questo e questo è un messaggio che Matteo Salvini è riuscito a portare anche al Sud», ha aggiunto.

ARTICOLI CORRELATI

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato