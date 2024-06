Cosenza, il possibile ritorno di Antonucci e l’attesa uscita di Tutino

calciomercato

COSENZA Alvini chiama Antonucci risponde. Il nuovo tecnico del Cosenza Calcio è pronto a consegnare la lista della spesa al Dg Beppe Ursino ed al Ds Gennario Delvecchio. Il suo modulo preferito, prevede difesa a tre e fantasia davanti e proprio per questo l’allenatore avrebbe chiesto alla società di riportare in riva al Crati Mirko Antonucci. Il fantasista, di proprietà dello Spezia, ha vestito nella seconda parte della scorsa stagione la maglia rossoblù lasciando il segno con giocate di livello e prestazioni più che positive in mezzo al campo nel ruolo inedito di mezzala. Ora per il centrocampista offensivo, scuola Roma, potrebbero riaprirsi la pista che conduce in Calabria. Alvini ci spera, i tifosi sono pronti ad accoglierlo. Chi invece è pronto a lasciare il club silano è Gennaro Tutino, dopo il riscatto “a sorpresa” del presidente Eugenio Guarascio, l’agente dell’attaccante ha fatto sapere di non voler proseguire l’avventura a Cosenza, sperando in una occasione dalla Serie A o da un club di prima fascia di Serie B. Sul calciatore tanti rumors e poche certezze. Radio mercato parla di un possibile trasferimento all’estero.

(redazione@corrierecal.it)