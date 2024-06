Gal “Serre Calabresi”, firmata convenzione per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027

la firma

Sottoscritta al Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria la convenzione per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027. Alla presenza dell’Assessore Gianluca Gallo, del direttore generale Giuseppe Iiritano, e con la partecipazione di tutti i Gruppi di Azione Locale calabresi, si è formalmente dato il via alla nuova programmazione. «Al Gal “Serre Calabresi” – ha informato il presidente Marziale Battaglia – per la realizzazione della nuova Strategia “Terra di Mezzo: Territori Autentici, Accoglienti & Solidali” sono state assegnate risorse per 3 milioni e 850 mila euro». «È la prima volta, da quando c’è la misura “Leader”, che due strategie, la 2014-2020 con i fondi aggiuntivi 2021-2022 e la 2023-2027, procedono in parallelo» ha osservato Battaglia.

«L’attuazione della Strategia 2014-2020 dovrà essere rendicontata entro il 30 giugno 2025. Il Gal “Serre Calabresi” su questo fronte, con un anno di anticipo, ha posto in essere ad essa con il 100% di impegni giuridicamente vincolanti. Nella nuova Strategia si darà continuità ai progetti che hanno meglio funzionato.

Si darà avvio a due progetti complessi che, con il coordinamento e la guida del Gal, prevedono il coinvolgimento di pubblico e privato. Si investirà, ancora, sulle filiere per la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agroalimentari tipici. Si punterà sullo sviluppo di sistemi di offerta socioculturale locale, migliorando la qualità dell’accoglienza nei territori. Per elevare il livello di qualità dei servizi offerti, saranno intraprese azioni mirate alla formazione di operatori e personale delle strutture turistiche» ha illustrato il presidente.

Al Gal “Serre Calabresi” si lavora a pieno ritmo. «Esternamente alla Strategia di Sviluppo locale, ma complementari ad essa per finalità – ha edotto Battaglia – è stata avviata la Strategia nazionale per le aree interne (Snai), per l’area Versante Ionico-Serre, Sentiero delle Serre, a breve partirà il progetto “Montagne del Sole” che prevede la creazione di una nuova destinazione turistica finalizzata alla valorizzazione del turismo montano».