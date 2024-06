Vasto incendio desta preoccupazione a Rocca Imperiale. Il sindaco: soccorsi lenti, migliorare il servizio

il fatto

ROCCA IMPERIALE Un vastissimo incendio ha destato enorme preoccupazione a Rocca Imperiale, anche per i tempi di soccorso non veloci a causa del fatto che i vigili del fuoco erano impegnati su altri fronti di intervento. Proprio sui tempi dei soccorsi interviene il sindaco di Rocca Imperiale Giuseppe Ranù, che su facebook ha scritto: «Un giorno di fuoco. Una notte di fuoco. Più unità operative impegnate. Ringrazio ancora i volontari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non mi era mai capitato di vedere qualcosa di simile. Il fuoco si è introdotto nel borgo, nella sua pineta generando panico e paura. Gente che abbandonava le abitazioni. Uomini e donne che cercavano alla meglio di domare le fiamme. Volontari che hanno rischiato la vita. Scene di un film. Non è tempo di polemiche ed infatti ringrazio tutti ma è impossibile che due soccorsi allertati alle ore 15 giungano alle ore 19 quando già tutto sembra perso? Quando siamo letteralmente circondati dalle fiamme? Si intervenga subito! Più uomini, più mezzi e soccorsi tempestivi. Importante vedere un elicottero questa mattina ma se ci fosse stato nel pomeriggio di ieri avremmo evitato ciò che è avvenuto. Ho sentito il Presidente Occhiuto che ringrazio per la disponibilità ma – ha aggiunto Ranù – si pensi a dotare i Comuni di mezzi per i pronti interventi. Con questa organizzazione non si va da nessuna parte. Un ritardo di 4 ore è troppo. Capisco che le unità operative erano impegnate in altri incendi ma così si muore! I Comuni vanno dotati di mezzi, occorrono risorse finanziarie. Il servizio va organizzato. Questo modo di intervenire mette in pericolo famiglie e soccorsi. Si costituisca un tavolo con i Sindaci e li si renda protagonisti nella difesa del territorio, siamo pronti a farcene carico».

