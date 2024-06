Anche oggi per i ballottaggi seggi aperti a Vibo Valentia, Gioia Tauro e Montalto Uffugo

elezioni amministrative

LAMEZIA TERME Urne aperte anche oggi nei tre Comuni calabresi sopra i 15mila abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco dopo che il primo turno si era concluso senza nessun candidato oltre il 50%: si vota a Vibo Valentia, l’unico capoluogo di provincia interessato da questa tornate delle Amministrative, Gioia Tauro e Montalto Uffugo. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15: subito dopo inizierà lo scrutinio.

Come si vota

Come per il primo turno potranno votare, nel proprio seggio elettorale, tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto che saranno muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento, anche quelli che, per volontà o impossibilità, non hanno votato al primo turno. Una volta entrato nella cabina elettorale, il cittadino troverà davanti a sé una scheda apposita per il ballottaggio comprendente il nome e il cognome dei due candidati alla carica di sindaco che hanno preso il maggior numero di voti, scritti in alto all’interno ciascuno di un proprio rettangolo, sotto il quale verranno raffigurati i simboli delle liste che sostengono il candidato. Il voto si esprime barrando il rettangolo nel quale è scritto il nome del candidato prescelto. Il voto sarà comunque considerato valido anche nel caso in cui l’elettore si limiti a porre la croce solamente sul simbolo di una delle liste collegate, votando così per il candidato sindaco sostenuto da quella lista, oppure se l’elettore deciderà di barrare il nome del candidato sindaco insieme al simbolo di una o più delle liste collegate. Per questo secondo turno non è previsto il voto disgiunto. Sarà quindi considerata nulla la scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e uno sul simbolo di una lista che appoggia l’altro candidato. Le liste che sostengono i candidati, rispetto al primo turno, potranno essere di più nel caso in cui siano stati formati o meno degli “apparentamenti” con altre liste rimaste fuori dal ballottaggio.

Il voto nei tre Comuni

A Vibo Valentia la sfida è tra il candidato sindaco del centrodestra, Roberto Cosentino, dirigente della Regione, che al primo turno ha riportato il 38,4%, e il candidato sindaco del centrosinistra Enzo Romeo, già presidente della Provincia, che al primo turno ha ottenuto il 31,9% dei consensi. A sostegno di Romeo c’è anche, sia pure senza apparentamento formale, Francesco Muzzopappa, candidato sindaco del terzo polo, che al primo turno aveva riportato il 28,9%. A Gioia Tauro i candidati sono due donne, Simona Scarcella e Maria Rosaria Russo. La Scarcella, avvocato in servizio all’Autorità portuale, al primo turno ha riportato il 39,2%, mentre la Russo, dirigente scolastica, ha riportato il 35,5%: a sostegno della Russo, con un apparentamento anche formale, un altro candidato sindaco, Rosario Schiavone, che al primo turno aveva riportato il 18%. A Montalto Uffugo, i candidati a sindaco, entrambi civici, sono Biagio Faragalli, e già consigliere comunale, e Mauro D’Acri, già consigliere regionale: al primo turno Faragalli ha sfiorato l’elezione diretta, riportando il 49%, mentre D’Acri è arrivato al 42,5%.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato